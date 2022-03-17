В Офісі президента України заявили, що переговори з російською стороною йдуть важко, тому не варто поширювати брехню в державі, що веде війну.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Хочу м’яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні, – повідомив він.

Радник керівника ОПУ додав, що для України принципові питання у переговорах залишаються недоторканими.

Хочу м’яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022