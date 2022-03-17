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Факти / Україна

Подоляк про переговори з РФ: йдуть важко, позиції сторін – різні

Ілля Нежигай редактор стрічки
Михайло Подоляк

В Офісі президента України заявили, що переговори з російською стороною йдуть важко, тому не варто поширювати брехню в державі, що веде війну.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Хочу м’яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні, – повідомив він.

Радник керівника ОПУ додав, що для України принципові питання у переговорах залишаються недоторканими.

Раніше Михайло Подоляк, коментуючи переговори з російською стороною, заявив, що РФ все ще прагне зберегти ініціативу у переговорах з Україною, саме тому лунають висловлювання про шведську або австрійську моделі нейтралітету для нашої держави.

Він додав, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації модель може бути лише українською і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки.

Джерело: Михайло Подоляк

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Фото: Офіс президента

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