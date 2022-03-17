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Факти / Україна

Розкішні яхти російських олігархів продовжують потрапляти під арешт

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Розкішні яхти російських олігархів продовжують потрапляти під арешт

На тлі посилення антиросійських санкцій дедалі частіше перепадає майну близьких до кремлівської верхівки олігархів. Слідом за 92-метровим судном Віктора Медведчука, яке тепер не може залишити хорватський порт Рієкі, заарештували й низку інших розкішних кораблів. Про це інформує Reuters.

У російського бізнесмена Сергія Галицького – власника мережі “Магніт” – вилучили Quantum Blue завдовжки 104 метри. Ця яхта досі входить до тридцятки найбільших у світі.

Компанію Галицькому згодом склав президент державної нафтової компанії “Роснєфть” Ігор Сєчін.

У нього конфіскували 85-метрове судно Amore Vero або колишню “Княгиню Ольгу”. Перебуває корабель у водах Кіпру.

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Нагадаємо, в понеділок уряд Іспанії розпорядився про “тимчасове збереження” величезної яхти. Вона, ймовірно, належить Сергію Чемезову, одному з найближчих соратників Володимира Путіна.

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Фото: Unsplash

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