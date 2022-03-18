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Факты / Украина

Украина через Красный Крест призвала РФ забрать тела и останки своих военных

Наташа Тарчевська редактор ленты
Украина через Красный Крест призвала РФ забрать тела и останки своих военных

Россия должна проявить уважение к своим погибшим военнослужащим и забрать их тела и останки с территории Украины.

Об этом вечером 17 марта заявила вице-премьер Ирина Верещук. Она также рассказала о подробностях встречи главы правительства Дениса Шмыгаля с президентом международного комитета Красного Креста Питером Мауэром.

– Во время этой встречи Украина подняла вопрос о необходимости организации сбора и идентификации тел погибших военных сил оккупанта, – сообщила Ирина Верещук.

С начала войны Россия до сих пор не обратилась с просьбой о выдаче тел и останков их погибших, количество которых, отметила Ирина Верещук, уже давно превысило 10 тыс.

– Мы обратились к Питеру Мауэру, чтобы Красный Крест предложил России проявить уважение к своим погибшим солдатам и начать переговоры, чтобы забирать их из Украины, – подытожила она.

По официальным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 марта ориентировочно составили более 14 тыс.

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Фото: Генштаб ВСУ

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