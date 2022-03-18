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Факти / Україна

Україна через Червоний Хрест закликала РФ забрати тіла та останки своїх військових

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Україна через Червоний Хрест закликала РФ забрати тіла та останки своїх військових

Росія має проявити повагу до своїх загиблих військовослужбовців та забрати їхні тіла та останки з території України.

Про це ввечері 17 березня заявила віцепрем’єр Ірина Верещук. Вона також розповіла подробиці зустрічі глави уряду Дениса Шмигаля з президентом міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Мауером.

– Під час цієї зустрічі Україна підняла питання щодо необхідності організації збирання та ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта, – повідомила Ірина Верещук.

З початку війни Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких, зауважила Ірина Верещук, уже давно перевищила 10 тис.

– Ми звернулися до Пітера Мауера, щоби Червоний Хрест запропонував Росії проявити повагу до своїх загиблих солдат і почати перемовини, щоб забирати їх з України, – підсумувала вона.

За офіційними даними Генштабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 березня орієнтовно становлять понад 14 тис.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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