Україна через Червоний Хрест закликала РФ забрати тіла та останки своїх військових

Росія має проявити повагу до своїх загиблих військовослужбовців та забрати їхні тіла та останки з території України.

Про це ввечері 17 березня заявила віцепрем’єр Ірина Верещук. Вона також розповіла подробиці зустрічі глави уряду Дениса Шмигаля з президентом міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Мауером.

– Під час цієї зустрічі Україна підняла питання щодо необхідності організації збирання та ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта, – повідомила Ірина Верещук.

З початку війни Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких, зауважила Ірина Верещук, уже давно перевищила 10 тис.

– Ми звернулися до Пітера Мауера, щоби Червоний Хрест запропонував Росії проявити повагу до своїх загиблих солдат і почати перемовини, щоб забирати їх з України, – підсумувала вона.

За офіційними даними Генштабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 березня орієнтовно становлять понад 14 тис.

Фото: Генштаб ЗСУ