Российские войска добились “минимального прогресса” на суше, море и в воздухе за последние дни. О такой оценке от своей разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

Российские силы продолжают нести большие потери, а вторжение в основном застопорилось на всех фронтах, – говорится в сообщении.

В то же время украинское сопротивление оценили как “устойчивое и хорошо скоординированное” и заявили, что подавляющее большинство территории остается под контролем Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/OdjSV0U43C ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gxOTw78P0M — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 17, 2022

Ранее президент США Джо Байден усилил риторику против главы Кремля Владимира Путина.

Во время ежегодного мероприятия, посвященного Дню святого Патрика, на Капитолийском холме, где присутствовал премьер-министр Ирландии Михол Мартин, американский лидер дал оценку действиям президента РФ в Украине.