Российские войска добились “минимального прогресса” на суше, море и в воздухе за последние дни. О такой оценке от своей разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

В то же время украинское сопротивление оценили как “устойчивое и хорошо скоординированное” и заявили, что подавляющее большинство территории остается под контролем Украины.

