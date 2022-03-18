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Факты / Украина

Минимум прогресса и большие потери. Минобороны Великобритании о делах российских оккупантов

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Минимум прогресса и большие потери. Минобороны Великобритании о делах российских оккупантов

Российские войска добились “минимального прогресса” на суше, море и в воздухе за последние дни. О такой оценке от своей разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

Российские силы продолжают нести большие потери, а вторжение в основном застопорилось на всех фронтах, – говорится в сообщении.

В то же время украинское сопротивление оценили как “устойчивое и хорошо скоординированное” и заявили, что подавляющее большинство территории остается под контролем Украины.

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Ранее президент США Джо Байден усилил риторику против главы Кремля Владимира Путина.

Во время ежегодного мероприятия, посвященного Дню святого Патрика, на Капитолийском холме, где присутствовал премьер-министр Ирландии Михол Мартин, американский лидер дал оценку действиям президента РФ в Украине.

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Фото: Unsplash

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