Российские войска добились “минимального прогресса” на суше, море и в воздухе за последние дни. О такой оценке от своей разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.
Российские силы продолжают нести большие потери, а вторжение в основном застопорилось на всех фронтах, – говорится в сообщении.
В то же время украинское сопротивление оценили как “устойчивое и хорошо скоординированное” и заявили, что подавляющее большинство территории остается под контролем Украины.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 March 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/OdjSV0U43C
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gxOTw78P0M
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 17, 2022
Ранее президент США Джо Байден усилил риторику против главы Кремля Владимира Путина.
Во время ежегодного мероприятия, посвященного Дню святого Патрика, на Капитолийском холме, где присутствовал премьер-министр Ирландии Михол Мартин, американский лидер дал оценку действиям президента РФ в Украине.