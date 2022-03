Війська РФ досягли “мінімального прогресу” на суші, морі та в повітрі за останні дні. Про таку оцінку від своєї розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Водночас український опір оцінили як “стійкий та добре скоординований” і заявили, що переважна більшість території залишається під контролем України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/OdjSV0U43C

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gxOTw78P0M

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 17, 2022