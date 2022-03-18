Війська РФ досягли “мінімального прогресу” на суші, морі та в повітрі за останні дні. Про таку оцінку від своєї розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Російські сили продовжують зазнавати великих втрат, а вторгнення в основному застопорилося на всіх фронтах, – йдеться у повідомленні.

Водночас український опір оцінили як “стійкий та добре скоординований” і заявили, що переважна більшість території залишається під контролем України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/OdjSV0U43C ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gxOTw78P0M — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 17, 2022

Ранішк президент США Джо Байден посилив риторику проти глави Кремля Володимира Путіна.

Під час щорічного заходу, присвяченого Дню святого Патріка, на Капітолійському пагорбі, де був присутній прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, американський лідер дав оцінку діям президента РФ в Україні.