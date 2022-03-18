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Факты / Украина

Оккупанты бегут и все за собой подрывают. Виталий Ким о ситуации в Николаевской области

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Оккупанты бегут и все за собой подрывают. Виталий Ким о ситуации в Николаевской области

Нас все больше и больше, а их все меньше и меньше. Так военную ситуацию в Николаевской области прокомментировал Виталий Ким в своем видеообращении от 17 марта.

По его словам, даже на пропагандистских телеканалах о Николаеве говорят “скромненько”, потому что понимают здесь им “дают щи”.

Военные действия происходят дальше от Николаева. В селах сейчас хуже. Но нас все больше, а их все меньше. Оккупанты экстренно бегут, за собой все подрывают. Взяли обстреляли село, чтобы мирные не выглядели, – рассказал Ким.

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Напомним, в Украине ликвидирован командир 331 гвардейского парашютно-десантного полка армии оккупантов полковника Сергей Сухарев.

В 2014 году он командовал полком, что расстрелял колонны украинских воинов под Иловайском.

Фото: Генштаб ЗСУ

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