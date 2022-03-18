Президент США Джо Байден усилил риторику против главы Кремля Владимира Путина.

Во время ежегодного мероприятия, посвященного Дню святого Патрика, на Капитолийском холме, где присутствовал премьер-министр Ирландии Михол Мартин, американский лидер дал оценку действиям президента РФ в Украине.

— Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины, — сказал Джо Байден.

Накануне, 16 марта, президент США охарактеризовал Путина как военного преступника.

Годом ранее Джо Байден дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

В Кремле болезненно приняли такую оценку от президента Соединенных Штатов. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя высказывания Джо Байдена, пожаловался на “абсолютно непозволительный, недопустимый и непростительный” тон высказываний главы США.