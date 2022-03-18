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Факты / Мир / Мировые новости

Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом

Илья Нежигай редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден усилил риторику против главы Кремля Владимира Путина.

Во время ежегодного мероприятия, посвященного Дню святого Патрика, на Капитолийском холме, где присутствовал премьер-министр Ирландии Михол Мартин, американский лидер дал оценку действиям президента РФ в Украине.

— Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины, — сказал Джо Байден.

Накануне, 16 марта, президент США охарактеризовал Путина как военного преступника.

Годом ранее Джо Байден дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

В Кремле болезненно приняли такую оценку от президента Соединенных Штатов. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя высказывания Джо Байдена, пожаловался на “абсолютно непозволительный, недопустимый и непростительный” тон высказываний главы США.

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Фото: Depositphotos

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