Президент отметил наградами 138 защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 138 военнослужащих Вооруженных сил наградами.
Об этом он сказал во время видеообращения в пятницу, 18 марта.
Зеленский рассказал, что орден Богдана Хмельницкого ІІ степени дали командующему Сухопутными войсками Сырскому Александру Станиславовичу.
– С начала полномасштабного российского вторжения руководит обороной Киева. Благодаря его профессиональным и мужественным действиям враг понес значительные потери, был отогнан от столицы. За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов Киевской области, которые были временно оккупированы врагом, – рассказал президент.
Такую же награду получил майор Мазурок Тарас Леонидович, командир танкового батальона.
По словам Зеленского, Мазурок, защищая Донецкую область, нанес ощутимые потери врагу, чем существенно остановил его продвижение.
В то же время сержанта Нуцу Руслану Васильевну наградили орденом За мужество ІІІ степени. Она – старший боевой медик, лично участвовала в эвакуации раненых из Водяного, Широкино, Мариуполя.
– Благодаря ее действиям удалось спасти 31 нашего защитника. Она продолжает выполнять задания в Мариуполе, – сообщил он.