Президент отметил наградами 138 защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 138 военнослужащих Вооруженных сил наградами.

Об этом он сказал во время видеообращения в пятницу, 18 марта.

Зеленский рассказал, что орден Богдана Хмельницкого ІІ степени дали командующему Сухопутными войсками Сырскому Александру Станиславовичу.

– С начала полномасштабного российского вторжения руководит обороной Киева. Благодаря его профессиональным и мужественным действиям враг понес значительные потери, был отогнан от столицы. За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов Киевской области, которые были временно оккупированы врагом, – рассказал президент.

Такую же награду получил майор Мазурок Тарас Леонидович, командир танкового батальона.

По словам Зеленского, Мазурок, защищая Донецкую область, нанес ощутимые потери врагу, чем существенно остановил его продвижение.

В то же время сержанта Нуцу Руслану Васильевну наградили орденом За мужество ІІІ степени. Она – старший боевой медик, лично участвовала в эвакуации раненых из Водяного, Широкино, Мариуполя.