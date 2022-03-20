В течение 19 марта в Украине из населенных пунктов, где идет активная фаза боевых действий, удалось эвакуировать 6 623 мирных жителей.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Она отметила, что из десяти гуманитарных коридоров сегодня сработало восемь.

Донецкая область

Из города Мариуполь в Запорожье выехали 4 128 человек (из них 1 172 ребенка).

Из города Мангуш в Бердянск микроавтобусами было перевезено почти 500 мариупольцев, которые завтра утром смогут выехать на автобусах в Запорожье.

Автобусы из Запорожья для эвакуации мариупольцев сейчас прибывают в Бердянск.

– Завтра на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске автобусы будут с 9.00. Отправление в Запорожье планируется в 11:00, — отметила Ирина Верещук.

Отдельно идет работа над организацией транспорта для вывоза мариупольцев из Портового, Мелекино и Никольское.

Киевская область

из села Бервица в Бровары – вывезено 500 человек;

из города Буча в поселок Белогородка – эвакуировали 320 человек;

из поселка Богдановка в Бровары – 1000 человек;

из города Бородянка в Белую Церковь – эвакуация не произошла из-за обстрелов. Повторная попытка покинуть Бородянку состоится утром 20 марта.

Луганская область

из города Лисичанск в город Бахмут – выехали 160 человек;

из города Северодонецк в город Бахмут – 160 человек;

из города Рубежное в город Бахмут – 45 человек;

из города Попасная в Бахмут – 310 человек.

В эти города также были доставлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты).

Херсонская область

На полпути к месту назначения (Херсонская область) российские оккупанты остановили 14 украинских фур с гуманитарной помощью, доставка гуманитарных грузов не состоялась.

Повторная попытка доставки продуктов и медикаментов в Харьковскую область также состоится 20 марта.