В течение 19 марта в Украине из населенных пунктов, где идет активная фаза боевых действий, удалось эвакуировать 6 623 мирных жителей.
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Она отметила, что из десяти гуманитарных коридоров сегодня сработало восемь.
Донецкая область
Из города Мариуполь в Запорожье выехали 4 128 человек (из них 1 172 ребенка).
Из города Мангуш в Бердянск микроавтобусами было перевезено почти 500 мариупольцев, которые завтра утром смогут выехать на автобусах в Запорожье.
Автобусы из Запорожья для эвакуации мариупольцев сейчас прибывают в Бердянск.
– Завтра на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске автобусы будут с 9.00. Отправление в Запорожье планируется в 11:00, — отметила Ирина Верещук.
Отдельно идет работа над организацией транспорта для вывоза мариупольцев из Портового, Мелекино и Никольское.
Киевская область
- из села Бервица в Бровары – вывезено 500 человек;
- из города Буча в поселок Белогородка – эвакуировали 320 человек;
- из поселка Богдановка в Бровары – 1000 человек;
- из города Бородянка в Белую Церковь – эвакуация не произошла из-за обстрелов. Повторная попытка покинуть Бородянку состоится утром 20 марта.
Луганская область
- из города Лисичанск в город Бахмут – выехали 160 человек;
- из города Северодонецк в город Бахмут – 160 человек;
- из города Рубежное в город Бахмут – 45 человек;
- из города Попасная в Бахмут – 310 человек.
В эти города также были доставлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты).
Херсонская область
На полпути к месту назначения (Херсонская область) российские оккупанты остановили 14 украинских фур с гуманитарной помощью, доставка гуманитарных грузов не состоялась.
Повторная попытка доставки продуктов и медикаментов в Харьковскую область также состоится 20 марта.