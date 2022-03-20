Протягом 19 березня в Україні із населених пунктів, де триває активна фаза бойових дій, вдалося евакуювати 6 623 мирних мешканців.

Про це повідомила віцепрем’єр Ірина Верещук. Вона зазначила, що із десяти гуманітарних коридорів сьогодні спрацювали вісім.

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя виїхали 4 128 людей (з них 1 172 дитини).

З міста Мангуш до Бердянська мікроавтобусами було перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати на автобусах до Запоріжжя.

Автобуси із Запоріжжя для евакуації маріупольців зараз прибувають до Бердянська.

– Завтра на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську автобуси будуть з 9.00. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00, – зазначила Ірина Верещук.

Окремо триває робота над організацією транспорту для вивезення маріупольців з Портового, Мелекино та Нікольське.

Київська область

з села Бервиця до Броварів – вивезено 500 людей;

з міста Буча до селища Білогородка – евакуювали 320 людей;

з селища Богданівка до Броварів – 1000 людей;

з міста Бородянка до Білої Церкви – евакуація не відбулася через обстріли. Повторна спроба покинути Бородянку відбудеться вранці 20 березня.

Луганська область

з міста Лисичанськ в місто Бахмут – виїхали 160 людей;

з міста Северодонецьк в місто Бахмут – 160 людей;

з міста Рубіжне в місто Бахмут – 45 людей;

з міста Попасна в місто Бахмут – 310 людей.

В ці міста також було доставлено гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти).

Херсонська область

Напівшляху до місця призначення (Херсонська область) російські окупанти зупинили 14 українських фур з гуманітарною допомогою, доставка гуманітраних вантажів не відбулась.

Повторна спроба доставки продуктів та медикаментів на Харківщина також відбудеться 20 березня.