В польском Радоме восемь мужчин напали на трех 20-летних украинцев после разговора о происхождении и Волынской трагедии.

Об этом сообщает польское издание Onet.

Нападение на троих украинцев в Польше

По информации издания, в Радоме пьяный 34-летний мужчина напал на троих 20-летних украинцев. Он начал расспрашивать граждан Украины об их происхождении и Волынской трагедии. Затем к поляку присоединились еще семь мужчин, продолживших нападение.

Сейчас смотрят

Как отмечается, это произошло утром 2 августа на улице Мальчевского в Радоме. Однако журналистам стало известно о нападении всего через несколько дней.

В издании рассказали, что 34-летний житель Люблина Томаш Г. приехал в Радом на свадьбу, но после его окончания начал бродить по городу. На одной из улиц он встретил троих украинцев.

Он завязал с ними разговор, спрашивая, откуда они. Однако ему не понравился ответ.

– Возникло какое-то словесное недоразумение. В этот момент житель Люблина позвал трех или четырех молодых мужчин, переходивших улицу. Он сказал им, что они украинцы. Они очень спонтанно отреагировали на это. И началось нападение, – рассказал прокурор Цезарий Олтаржевский.

Позже к избиению украинцев присоединились еще несколько нападающих, в результате чего их общее число достигло восьми. Украинцы получили травмы, преимущественно головы и лица.

Судебно-медицинские эксперты тщательно осмотрели их. Прокурор добавил, что после нападения Томаш Г. якобы заказал такси и уехал, словно ничего не произошло.

Полицейским удалось установить личность главного нападающего. Его уже доставили в прокуратуру и предъявили обвинения в применении насилия или незаконных угрозах по дискриминациям, а также в участии в драке или нападении.

Он признал себя виновным и дал подробные объяснения. Среди прочего, он указал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Его взяли под наблюдение полиции. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пока поиски других участников драки продолжаются. Полиция проверяет записи городского видеонаблюдения. Как отмечается, поиск усложняет то, что задержанный якобы не знал других нападавших.

Это уже не первый случай с нападениями на украинцев в Польше. В частности, в середине июля в польской Легнице женщина напала на двух 13-летних гражданок Украины, применив против них физическую силу.

В начале августа в польском городе Гдыня мужчина напал на 40-летнюю украинку, ударив ее по голове деревянной палкой.

А уже 14 августа в польском Быдгоще мужчина с женщиной напали на двух несовершеннолетних украинцев из-за того, что они разговаривали между собой на украинском языке. Тогда 14-летняя девочка и ее 12-летний брат находились в парке с маленькой собакой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.