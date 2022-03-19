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Факты / Мир

Борис Джонсон: Путин напал на Украину, потому что боится ее

Анастасия Гевко редактор ленты

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, почему президент России Владимир Путин в действительности напал на Украину. 

Джонсон уточнил, что Путин и сам не верил в свои заявления о том, что Украина в обозримом будущем станет членом НАТО и прекрасно знал, что никакие боеголовки на украинской земле размещать не будут. 

– Да и в ту мифическую чушь, которую он написал про историю русского народа, он тоже не верит… Он боится Украину по совершенно иной причине. Он боится, потому что в Украине есть свободная пресса. В Украине есть свободные выборы. И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера все сильнее, – подчеркнул премьер Британии.

Путин больше всего боялся того, сообщает Джонсон, что люди увидят, что в путинской России их сажают на 15 лет в тюрьму только за то, что они называют вторжение – вторжением. 

– А если ты хочешь побороться с Путиным на выборах, тебя или отравят или застрелят, – напомнил британский премьер.

По его мнению, Путин в панике из-за возможности так называемой цветной революции в Москве. 

– Вот почему он пытается с такой жестокостью потушить пламя свободы в Украине. И вот, почему так жизненно важно, чтобы он провалился, – резюмировал Джонсон.

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