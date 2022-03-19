Борис Джонсон: Путін напав на Україну, бо боїться її

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, чому президент Росії Володимир Путін насправді напав на Україну.

Джонсон уточнив, що Путін і сам не вірив у свої заяви про те, що Україна в найближчому майбутньому стане членом НАТО і чудово знав, що жодні боєголовки на українській землі не розміщуватимуть.

– Та й у ту міфічну нісенітницю, яку він написав про історію російського народу, він теж не вірить… Він боїться України з зовсім іншої причини. Він боїться, бо Україна має вільну пресу. Україна має вільні вибори. І з кожним роком, коли Україна ставала дедалі ближчою, хоч і не без помилок, до свободи, демократії та відкритих ринків, він боявся українського прикладу все сильніше, – наголосив прем’єр Британії.

Путін найбільше боявся того, повідомляє Джонсон, що люди побачать, що в путінській Росії їх ув’язнюють лише за те, що вони називають вторгнення – вторгненням.

– А якщо ти хочеш поборотися з Путіним на виборах, тебе або отруять чи застрелять, – нагадав британський прем’єр.

На його думку, Путін у паніці через можливість так званої кольорової революції у Москві.

– Ось чому він намагається з такою жорстокістю загасити полум’я волі в Україні. І ось чому так життєво важливо, щоб він провалився, – резюмував Джонсон.