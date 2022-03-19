От начала войны, которую развязала Россия, в Украине из-за действий оккупантов погибли 112 детей, более 140 получили ранения.

Такие данные озвучили в Офисе генпрокурора. Больше всего детей пострадали в Киевской области — 57, Харьковской — 36, Донецкой — 28, Черниговской — 30, Николаевской — 21, Житомирской — 15, Сумской — 14 и Херсонской — 14.

16 марта российские захватчики незаконно завладели домом в селе Колонщина Макаровской ОТГ Киевской области, убив двух его жителей, среди которых был 16-летний подросток.

18 марта из-под завалов Черниговского общежития спасатели извлекли тела 7-летних двойняшек — мальчика и девочку.

Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов путинскими войсками объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.

Больше всего поврежденных школ и детских садов в Донецкой – 138, Харьковской – 77, Киевской – 41, Николаевской – 39, Сумской – 33, Херсонской областях – 21, в Киеве – 43.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что эти данные не являются окончательными, поскольку нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Война в Украине длится уже 24-е сутки. Путинские войска продолжают цинично убивать мирное население, бомбить жилые дома, больницы и школы.

Источник: Офис генпрокурора