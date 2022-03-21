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Факты / Украина

На Харьковщине оккупанты похитили главу Циркуновской ОТО

Илья Нежигай редактор ленты
На Харьковщине оккупанты похитили главу Циркуновской ОТО

Российские оккупанты похитили главу Циркуновской общины в Харьковском районе Николая Сикаленко.

О похищении главы села сообщило местное коммунальное издание Циркуновские вести.

Около 8 часов утра 21 марта российские военные ворвались в дом Николая Сикаленко и забрали его в неизвестном направлении.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, ссылаясь на информацию, предоставленную свидетелями, оккупанты двинулись в направлении Липцев.

— Совместно с правоохранителями выясняем все обстоятельства и делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко. Оккупанты уже не впервые прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население, — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад россияне похитили главу Великобурлукской общины, но впоследствии Виктора Терещенко удалось освободить из плена.

Источники: Олег Синєгубов, Циркунівські вісті

Фото: Циркунівські вісті

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