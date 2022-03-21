Російські окупанти викрали голову Циркунівської громади у Харківському районі Миколу Сікаленка.

Про викрадення голови села повідомило місцеве комунальне видання Циркунівські вісті.

Близько 8 години ранку 21 березня російські військові вдерлися в будинок Миколи Сікаленка та забрали його у невідомому напрямку.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, посилаючись на інформацію, яку надали свідки, окупанти рушили в напрямку Липців.

– Спільно із правоохоронцями з’ясовуємо всі обставини та робимо все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка. Окупанти вже не вперше вдаються до викрадень та чинять тиск на мирне населення, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади, але згодом Віктора Терещенка вдалося звільнити з полону.