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Факти / Україна

На Харківщині окупанти викрали голову Циркунівської ОТГ

Ілля Нежигай редактор стрічки
На Харківщині окупанти викрали голову Циркунівської ОТГ

Російські окупанти викрали голову Циркунівської громади у Харківському районі Миколу Сікаленка.

Про викрадення голови села повідомило місцеве комунальне видання Циркунівські вісті.

Близько 8 години ранку 21 березня російські військові вдерлися в будинок Миколи Сікаленка та забрали його у невідомому напрямку.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, посилаючись на інформацію, яку надали свідки, окупанти рушили в напрямку Липців.

– Спільно із правоохоронцями з’ясовуємо всі обставини та робимо все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка. Окупанти вже не вперше вдаються до викрадень та чинять тиск на мирне населення, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади, але згодом Віктора Терещенка вдалося звільнити з полону.

Джерела: Олег Синєгубов, Циркунівські вісті

Фото: Циркунівські вісті

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