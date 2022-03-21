В Харькове от российской ракеты погиб 96-летний бывший заключенный фашистских концлагерей Борис Романченко.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, в дом бывшего заключенного нацистов попала российская ракета.

— Новые фашисты продолжают дело Гитлера, — добавил эксперт.

Известно, что за 96 лет жизни Борис Романченко пережил концлагерь Бухенвальд, а также перенес пытки в месте, где был концлагерь Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Напомним, что сейчас идет 26 сутки полномасштабного вторжения России в Украину — агрессор продолжает варварски пытаться оккупировать нашу страны, прибегая к самым жестоким способам. Так 21 марта российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям Херсона, вышедшим на митинг против захвата города.

Известно, что украинские митингующие находились на площади Свободы в Херсоне, где со стороны Херсонской ОГА шеренгой шли российские военные. На одном из видео в сети можно увидеть, как эта граната катится по земле, а сами херсонцы расступаются перед взрывоопасным предметом, после чего на камеру попадает взрыв.