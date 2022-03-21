Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 26 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 900 (ООН) взрослых
Факты / Украина

В Харькове погиб бывший заключенный нацистских концлагерей Борис Романченко

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Борис Романченко

В Харькове от российской ракеты погиб 96-летний бывший заключенный фашистских концлагерей Борис Романченко.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, в дом бывшего заключенного нацистов попала российская ракета. 

— Новые фашисты продолжают дело Гитлера, — добавил эксперт.

Известно, что за 96 лет жизни Борис Романченко пережил концлагерь Бухенвальд, а также перенес пытки в месте, где был концлагерь Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. 

Напомним, что сейчас идет 26 сутки полномасштабного вторжения России в Украину — агрессор продолжает варварски пытаться оккупировать нашу страны, прибегая к самым жестоким способам. Так 21 марта российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям Херсона, вышедшим на митинг против захвата города. 

Известно, что украинские митингующие находились на площади Свободы в Херсоне, где со стороны Херсонской ОГА шеренгой шли российские военные. На одном из видео в сети можно  увидеть, как эта граната катится по земле, а сами херсонцы расступаются перед взрывоопасным предметом, после чего на камеру попадает взрыв.

Читайте
На Харьковщине оккупанты похитили главу Циркуновской ОТО

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка