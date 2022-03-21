Российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям Херсона, вышедшим 21 марта на митинг против оккупации.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть украинских митингующих на площади Свободы в Херсоне, где со стороны Херсонской ОГА шеренгой идут российские военные. Протестующие вышли навстречу оккупантам, продолжая кричать “Домой!”.

После чего со стороны российских оккупантов в толпу митингующих залетел предмет, похожий на гранату. На видео можно увидеть, как эта граната катится по земле, а сами херсонцы расступаются перед взрывоопасным предметом. После чего происходит взрыв.

Сразу после взрыва митингующие массово начали бежать в противоположную сторону от российских военных, на что оккупанты открыли огонь по спинам безоружных херсонцев.

Из сообщений местных СМИ уже поступает информация о раненых. На фотографиях с места событий можно увидеть пятна крови на асфальте в месте, где находились митингующие.

Первый заместитель председателя – руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что российские военные задействовали против мирных украинцев свето-шумовые гранаты. В то же время он сообщил, что есть пострадавшие.

– Мирный митинг в Херсоне сегодня попытались разогнать силовым способом. Канонада в воздух, газ, светошумные гранаты. Как минимум один человек был похищен орками, есть пострадавшие. Самый трудный случай – у пенсионера сильно повреждена нога, потерял много крови. Пострадавшему сразу наложили жгут, вызвали скорую, которая приехала буквально через несколько минут, доставили в больницу.

Он добавил, что, несмотря ни на что, митингующие не разошлись и завтра собираются собраться снова.

Это не первый случай, когда российские оккупанты открывают огонь для разгона мирных митингующих. Подобная ситуация произошла 20 марта в городах Бердянск, Энергодар, а также в Херсонской области.

Фото: Юрій Соболевський