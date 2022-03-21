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Факти / Україна

У Харкові загинув колишній в’язень нацистських концтаборів Борис Романченко

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Борис Романченко

У Харкові від російської ракети загинув 96-річний ув’язнений фашистських концтаборів Борис Романченко.

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, до будинку колишнього ув’язненого нацистів потрапила російська ракета.

– Нові фашисти продовжують справу Гітлера, – додав експерт.

Відомо, що за 96 років життя Борис Романченко пережив концтабір Бухенвальд, а також переніс тортури у місці, де був концтабір Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен.

Нагадаємо, що зараз триває 26 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну — агресор продовжує варварськи намагатися окупувати нашу країну, вдаючись до найжорстокіших способів. Так, 21 березня російські окупанти відкрили вогонь по мирних жителях Херсона, які вийшли на мітинг проти захоплення міста.

Відомо, що українські мітингувальники перебували на площі Свободи у Херсоні, де з боку Херсонської ОДА шеренгою йшли російські військові. На одному з відео в мережі можна побачити, як ця граната котиться по землі, а самі херсонці розступаються перед вибухонебезпечним предметом, після чого на камеру потрапляє вибух.

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