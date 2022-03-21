Президент Владимир Зеленский призвал украинский народ продолжить смелую и справедливую борьбу против путинских захватчиков.

Российские военные, которые находятся в Украине с целью терроризировать и истреблять мирных украинцев, Владимир Зеленский назвал рабами.

Он также подчеркнул, что современная Россия и ее рабы воспринимают волю как дикость как опасность.

Полный текст обращения Владимира Зеленского

Великий народ великой Украины!

В этом видео я хочу отдельно обратиться к украинским городам и храбрым жителям этих городов. К свободному югу Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным “туристам” на танках. К Бердянску, Каховке, Энергодару, Мелитополю и, конечно, к Херсону.

К Херсону, где мы увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, подменяющей их сознание. Рабы, привыкшие паковать в автозаки всех. Даже бабушку с чистым белым плакатом. И даже девушку с листом А4, на котором написано только одно слово – мир.

Эти рабы, присланные Россией, никогда не видели столько свободных людей на площадях, на улицах. Никогда не видели тысяч людей, не испытывающих страха перед ним, перед рабами с оружием в руках. Рабы воспринимают свободу как дикость, как опасность. У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше – выстрелы в мирных свободных людей.

Херсон, держись! Мы никогда не забудем эти кадры. Кадры из вашего города. На вашей площади и улицах мы были все вместе с вами. 40 миллионов украинцев нашего государства. Миллионы и миллионы украинцев в мире. Мы все видели, как вы стоите. Какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. На земле, где, созерцая Млечный Путь, чумаки ходили за солью, врагам будет несладко.

И как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев за сине-желтый цвет, ждет черная полоса.

И то же ожидает белых от испуга российских военных, которых сегодня прогнали в Энергодаре. Мирные украинцы прогнали голыми руками.

Черная полоса будет у оккупантов в Бердянске, будет Мелитополе и Каховке. Везде, где оккупанты захватывают наших людей. Тех, как они думают, кто организует сопротивление. Но у нас – не Россия. Запомните. И сопротивление здесь не нужно организовывать. Сопротивление для украинцев – это свойство души. И я очень хочу, чтобы у вас, все наши украинцы на юге, никогда не промелькнуло даже на мгновение мнение, будто Украина о вас не помнит.

Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы сопротивляетесь, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом.

И мы просим Бога поддержать вас, пока не можем изгнать чужестранцев. Это подвиг – то, что вы протестуете. Это счастье, что такие люди у нас есть. Что мы все – Украина.

За время этого вторжения среди миллионов людей постоянно заявляют о себе герои. Когда-то – обычные украинцы, а сейчас – борцы. Мужчины и женщины, поднимающиеся за наше государство. Повсюду: на юге, на востоке, на севере, в центре, на западе и за границей. Поднимаются так, что враг не верит. Не верит, что это действительно реальность.

Но мы заставим их поверить. И заставим запомнить, что к нам дороги нет.

И никогда не будет. В Киев, который храбро и величественно стоит над Днепром. В Харьков… Гордый, опрятный, образованный Харьков. Какой они избивают, а он никак не подчиняется. Чернигов. Древний! Чернигов, который со времен Орды не знал такого зверства, переживающего теперь от русских военных.

Сумы, Ахтырка и Лебедин… Изюм, Дергачи… Волноваха, Попасная… Бородянка, Гостомель, Макаров… Николаев…

Мариуполь! Трудящийся и честный город! Мариуполь. Который оккупанты просто уничтожают. Разрушают в пепел. Но какое переживет их всех. Ничтожных рабов, которые не умеют заботиться о собственной стране. О собственных людях. А еще и идут в чужую.

За каждого украинца мы боремся! И обо всех помним! И каждому и каждой благодарны. Как людям, так и этим прекрасным городам.

Как и Львову, как и Франковску, Хмельницкому, Черновцам, Тернополю, Луцку, нашему Ужгороду… Кропивницкому, Запорожью, Днепру, Кривому… Виннице, Ровно… Черкассам, Полтаве… Одессе!

Тем, кого, возможно, редко упоминают в речах. Но кто заботится о нашем общем будущем. Об Украине. И о свободе – для каждого из нас. Кто принимает людей, вынужденно покинувших свой дом. Кто трудится на оборону. Кто отправляет гуманитарные грузы. Кто размещает эвакуированные предприятия. Кто лечит, кто помогает. Всем нам, а значит – себе.

Великий народ великой Украины!

И я говорю это не случайно – великой Украине. Потому что обращаюсь ко всем в нашем государстве и к тем, кто за границей. В городах и селах. На свободе и под оккупацией. В Крыму, Донецке, Луганске. Где тоже должны бороться за свободу и не ждать.

Обращаюсь ко всем украинцам. Везде, где мы. Делайте все для защиты нашего государства.

Для спасения нашего народа. Сражайтесь. Сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтобы Украина жила. И мы все – вместе с ней.

Свободная и мирная. Которую мы так любим.

Слава Украине!