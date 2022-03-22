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Факты / Мир

Китай не согласился помочь России провизией или оружием – Белый дом

Анастасия Гевко редактор ленты
сі цзіньпін

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме не видят, чтобы с момента встречи американского главы с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае приняли решение о предоставлении какой-либо помощи России в войне, которую она развязала против Украины.

– С момента встречи нет свидетельств, что Китай решил отправить в Россию провизию или же военную помощь. Но, конечно же, это то, что мы тщательно мониторим и продолжим мониторить. И президент четко дал понять, каковы последствия у такого шага и главы государств поняли друг друга, – сказал Салливан.

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