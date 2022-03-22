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Факты / Украина

Продуктов и лекарств почти не осталось: 300 тыс. херсонцев переживают гуманитарную катастрофу

Анастасия Гевко редактор ленты
Продуктов и лекарств почти не осталось: 300 тыс. херсонцев переживают гуманитарную катастрофу

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что из-за российских захватчиков в Херсоне 300 тыс. человек переживают гуманитарную катастрофу – продуктов и лекарств практически не осталось.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 22 марта.

– Из-за блокады российской армией 300 тысяч жителей Херсона переживают гуманитарную катастрофу. Продукты питания и медикаменты почти кончились, но Россия отказывается открывать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Варварскую тактику России нужно прекратить, пока не поздно! – призвал Николенко.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале полномасштабной войны против Украины 24 февраля.

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