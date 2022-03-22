Продуктів та ліків майже не залишилося: 300 тис. херсонців переживають гуманітарну катастрофу

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що через російських загарбників у Херсоні 300 тис. людей переживають гуманітарну катастрофу – продуктів та ліків практично не лишилося.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 22 березня.

– Через блокаду російською армією 300 тисяч жителів Херсона переживають гуманітарну катастрофу. Продукти харчування та медикаменти майже скінчилися, але Росія відмовляється відкривати гуманітарні коридори для евакуації мирного населення. Варварську тактику Росії треба припинити, доки не пізно! – закликав Ніколенко.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок повномасштабної війни проти України 24 лютого.