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Факты / Украина

Транзит российского газа в Европу через Украину продолжается – Витренко

Татьяна Забожко редактор ленты
юрій вітренко

Транзит российского природного газа в Европу через Украину, несмотря на войну, продолжается в обычном режиме.

Об этом сообщил глава правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

По его словам, поставки топлива будут продолжаться, пока это будет “технически возможно”.

В настоящее время Украина контролирует ключевые объекты транзита газа, однако российские войска находятся около трех основных компрессорных станций.

– Москва нацелена на газораспределительные сети, чтобы перекрыть поставки из украинских городов. Однако она очень осторожна с транзитной инфраструктурой, потому что не хочет нанести ущерб собственным коммерческим интересам и коммерческим отношениям с Западом, – пояснил Юрий Витренко.

Глава правления НАК Нафтогаз добавляет: российские производители газа, как и Сбербанк и Газпромбанк, пока избегали санкций ЕС, что позволяет экспортерам использовать свои счета для получения доходов и расчетов с международными подрядчиками.

Юрий Витренко в очередной раз призывает Европу и ее союзников положить платежи за энергетические потоки Москвы на депозитный счет, пока президент России Владимир Путин не выведет войска из Украины.

Россия обеспечивает около 40% спроса на газ Европейского Союза и около трети этого газа проходит через Украину, что делает ее стержнем в энергетической безопасности континента.

Хотя цены на газ снизились после рекордно высоких показателей в начале месяца, трейдеры в Европе балансируют на грани, поскольку любой потенциальный ущерб украинской газовой сети или любое решение России ограничить ответные потоки на международные санкции станет причиной сокращения поставок.

Источник: Bloomberg

Фото: Министерство энергетики

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