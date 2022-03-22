По состоянию на вторник, 22 марта, российские войска планируют возобновить наступательные действия в направлении города Бровары (Киевская область). Сейчас враг осуществляет перегруппировку.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– В направлении на Бровары противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Продолжается логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций, — отмечается в оперативной информации Генштаба.

На Полесском направлении враг не совершает активных наступательных действий. Происходит перегруппировка российских войск, закрепление их на захваченных позициях и логистическое обеспечение.

На Северском направлении вражеские подразделения осуществляют перегруппировку для возобновления наступления.

В направлении Чернигова враг не ведет активных наступательных действий, но одновременно производит артиллерийские обстрелы города и позиций ВСУ.

На Слобожанском направлении также не наблюдается активного наступления подразделений Западного военного округа РФ.

– В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению подразделений, потерявших боеспособность, за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова, – уточнили в Генеральном штабе ВСУ.

На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Угледар и Мариуполь. На направлении Донецк – Марьинка путинские войска предприняли провальную попытку наступления, понесли значительные потери и отступили.

В городе Мариуполь российские войска пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия.

В районе населенного пункта Ямполь (Донецкая область) подразделение из состава 150-й мотострелковой дивизии РФ осуществляло обстрелы украинских войск, чтобы продвинуться в направлении населенного пункта Торское. Однако враг здесь успеха не имел.

На Таврическом направлении не замечено изменений в составе и положении вражеских войск. В Херсонской области (в районах Каланчака, Раденска, Бриловки и Тарасовки) подразделения “россгвардии” проводили мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.

На Южнобужском направлении враг совершил неудачный штурм в районе населенного пункта Александровка. А в районе Березнеговатого войска РФ осуществили разведку боем, понесли потери и отошли.

– Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия, — отметили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, по информации Генерального штаба, Россия пытается формировать резервы для перемещения к границам Украины. В частности, в пункте постоянной дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируют сводное подразделение из военнослужащих нескольких частей.

Параллельно РФ проводит принудительную “мобилизацию” на временно оккупированной территории Донецкой области (в городах Горловке, Енакиево и других населенных пунктах).

– После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма, — уточнили в Генеральном штабе ВСУ.

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери врага в войне в Украине, с 24 февраля по 22 марта, ориентировочно составляют около 15 300 человек личного состава, более 500 танков, 1 556 боевых бронированных машин, 252 артиллерийские системы, 45 единиц средств ПВО, 99 самолетов, 123 вертолета и десятки другой техники.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ