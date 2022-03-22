Страна-агрессор Россия не отказывается от планов захватить Киев. Однако столице Украины ничего не угрожает, потому что украинская армия способна защитить город.

Об этом рассказал в эфире телемарафона на украинских каналах советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он напомнил об информации, которую обнародовало Министерство обороны Великобритании: что Киев остается для РФ ключевой военной целью. Арестович подтвердил, что это так.

– Есть мнение Минобороны Великобритании, которое говорит, что Киев остается в списке приоритетных целей. И это правда, – заявил он.

Арестович уточнил, что у войск РФ сейчас есть несколько основных направлений наступления:

• Херсон-Николаев, но там захватчики уже встали в оборону;

• зона ООС – из города Изюм на юг и из Волноваха на север, город Мариуполь;

• Киев.

– Они идиоты, и приоритет взятия столицы у них останется до последнего, пока мы здесь не похороним последнего солдата. Киеву ничто не угрожает, ничто вообще. Будут, конечно, какие-то удары по Киеву, но мы их (войска РФ, — Ред.) уничтожаем. Все эти группировки, которые могли бы им помочь на юге или на востоке, они продолжают удерживать вокруг Киева, — подчеркнул Арестович.

Он добавил, что РФ негде взять новые резервы для продолжения наступлений.

– Они продолжают делать ту же глупость, какую делали с самого начала: наступать на нескольких операционных направлениях одновременно с размахом 500-700 км между ними. Это самоубийство. Это “большая Чернобаевка”. Для них вся Украина – это сплошная Чернобыевка, — отметил Арестович, имея в виду аэродром в Чернобаевке, где ВСУ уже семь раз разбили силы врага.

По мнению советника руководителя ОПУ, враг продолжит наступать, пока не окончатся все резервы, а это произойдет очень быстро. Арестович прогнозирует, что активные боевые действия прекратятся в течение 2-3 недель (а, возможно, и меньше).

– Им осталось только одно: убраться отсюда вообще. Поскольку у них изначально не было никакого шанса победить Украину, — заявил он.

Как проинформировал накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, войска РФ потеряли сводный отряд 6-го танкового полка во время очередной попытки наступления на Киев.

Как отметил руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, сейчас нужно удержать врага в районе Бучи и Гостомеля и лишить его возможности наступать на столицу Украины с той стороны.