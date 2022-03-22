Станом на вівторок, 22 березня, російські війська планують відновити наступальні дії в напрямку міста Бровари (Київська область). Зараз ворог здійснює перегрупування.

Про це поінформували в Генеральному штабі Збройних сил України.

– У напрямку на Бровари противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Триває логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій, – зазначається в оперативній інформації Генштабу.

На Поліському напрямку ворог не здійснює активних наступальних дій. Відбувається перегрупування російських військ, закріплення їх на захоплених позиціях та логістичне забезпечення.

На Сіверському напрямку ворожі підрозділи здійснюють перегрупування для відновлення наступу.

У напрямку Чернігова ворог не веде активних наступальних дій, але водночас здійснює артилерійські обстріли міста та позицій ЗСУ.

На Слобожанському напрямку також не спостерігається активного наступу підрозділів Західного воєнного округу РФ.

– У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи з відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова, – уточнили в Генеральному штабі ЗСУ.

На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь. На напрямку Донецьк – Мар’їнка путінські війська здійснили провальну спробу наступу, зазнали значних втрат та відступили.

У місті Маріуполь російські війська намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії.

У районі населеного пункту Ямпіль (Донецька область), підрозділ зі складу 150-ї мотострілецької дивізії РФ здійснював обстріли українських військ, щоб просунутися в напрямку населеного пункту Торське. Проте ворог тут успіху не мав.

На Таврійському напрямку не помічено змін у складі та положенні ворожих військ. У Херсонській області (в районах Каланчака, Раденська, Брилівки та Тарасівки) підрозділи “росгвардії” проводили заходи з пошуку місць зберігання стрілецької зброї.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснив невдалий штурм у районі населеного пункту Олександрівка. А в районі Березнегуватого війська РФ здійснили розвідку боєм, зазнали втрат та відійшли.

– З огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об’єктах військової і цивільної інфраструктури з використанням оперативно-тактичної авіації, високоточної ракетної зброї та боєприпасів невибіркової дії, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, за інформацією Генерального штабу, Росія намагається формувати резерви для переміщення до кордонів України. Зокрема, в пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формують зведений підрозділ із військовослужбовців кількох частин.

Паралельно РФ проводить примусову “мобілізацію” на тимчасово окупованій території Донецької області (у містах Горлівка, Єнакієве та інших населених пунктах).

– Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма, – уточнили в Генеральному штабі ЗСУ.