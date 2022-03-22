Уже 27-й день Украина противостоит полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За это время российская армия понесла значительные потери среди личного состава и в военной технике.

Обновленные данные потерь войск РФ обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери врага в войне в Украине, с 24 февраля по 22 марта, ориентировочно составили:

• около 15 300 человек личного состава (за сутки потери выросли на 300 человек);

• 509 танков (+11 за сутки);

• 1 556 боевых бронированных машин (+21 за сутки);

• 252 артиллерийские системы (+12 за сутки);

• 80 РСЗО – реактивных систем залпового огня;

• 45 единиц средств ПВО;

• 99 самолетов (+2 за сутки);

• 123 вертолета (+2 за сутки);

• 1 000 единиц автомобильной техники (+31 за сутки);

• три корабля/катера;

• 70 цистерн с ГСМ (+10 за сутки);

• 35 БПЛА оперативно-тактического уровня (+11 за сутки);

• 15 единиц специальной техники (+2 за сутки).

Генеральный штаб ВСУ постоянно уточняет данные потерь врага, поскольку подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Как проинформировали ранее сегодня в Генштабе ВСУ, войска РФ, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Такой же является и ситуация с горючим для российских захватчиков.

Тем временем Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по группировкам врага. В частности, подразделения Воздушных сил ВСУ и противовоздушной обороны Сухопутных войск за сутки сбили более девяти воздушных вражеских целей (в том числе один самолет, шесть БПЛА и два вертолета).

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ