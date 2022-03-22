Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по группировкам российских войск, которые пытаются удержать захваченные рубежи, и преуспели на отдельных направлениях.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ. Подразделения Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск за предыдущие сутки сбили более девяти воздушных целей врага. Это один самолет, шесть БПЛА и два вертолета, количество убитых ракет уточняется.

Кроме того, авиация Воздушных сил наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника, вела воздушные бои, перехватывала воздушные цели. В Генштабе отмечают более активные действия авиации врага за последние сутки.

В то же время у врага не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, у российских оккупационных войск, действующих на территории Украины, есть запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с топливом, пополнение которым происходит путем перевозки автоцистернами.

Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск России не удалось организовать.

Между тем захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости участия в войне в Украине с личным составом вооруженных сил Республики Беларусь.

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 захватчиков отказались выполнять приказ по ведению боевых действий и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.

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На временно оккупированных территориях Луганской области из-за больших потерь в живой силе противник продолжает проводить мобилизацию граждан квазиобразования “ЛНР”. Значительная часть жителей не поддерживает политику агрессора, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей.

Показательно то, что мобилизация проводится хаотично, люди которых мобилизуют, распределяются не по специальностям. Большинство из них не имеют никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военную службу. С гражданами, имеющими российские паспорта, подписываются контракты. Тех, у кого только паспорт псевдореспублики, оформляют как добровольцев.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.

Украинские защитники и защитницы уже отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, восемь БМП, два МТЛБ, три артиллерийских системы и четыре автомобиля. Подразделения ПВО сбили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер Раптор и комплекс радиоэлектронной борьбы Лейер-3.