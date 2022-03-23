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Факты / Украина

В Чернигове оккупанты сбросили бомбы на мост через Десну

Татьяна Забожко редактор ленты
В Чернигове оккупанты сбросили бомбы на мост через Десну

В Чернигове ночью 23 марта российские военные сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.

От удара упал один из пролетов моста.

– Я не хотел записывать видео именно здесь, но этой ночью москальская авиация уничтожила автомобильный мост в Чернигов.

Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов. Мы будем обеспечивать город продуктами и всем необходимым, – сообщил с места происшествия глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Пообещал Вячеслав Чаус также, что в Чернигове обязательно построят новый мост, намного лучше, чем был.

– Он у нас уже был старенький, а такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает нового крутого современного моста. Мы его обязательно построим после нашей победы, – сказал глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 28-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Вячеслав Чаус

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