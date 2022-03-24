Лидеры Большой семерки (G7) предостерегли Российскую Федерацию от применения химического, биологического и ядерного оружия, а также призвали агрессора остановить войну и вывести свои войска с территории Украины.

– Мы предостерегаем от любой угрозы применения химического, биологического и ядерного оружия или связанных с ним материалов. Напоминаем об обязательствах России по международным договорам, участником которых она является и которые защищают всех нас. В связи с этим мы категорически осуждаем злонамеренную и совершенно необоснованную дезинформационную кампанию России против Украины, государства, полностью соблюдающего международные соглашения о нераспространении, – говорится в заявлении по итогам заседания G7 в Брюсселе.

Лидеры сообщили, что обеспокоены и по поводу других стран и субъектов, усиливших российскую кампанию по дезинформации.

– Мы полны решимости поддержать украинский народ в его героическом сопротивлении неоправданной и незаконной агрессии России. Мы усилим нашу поддержку Украины и соседних стран. Мы благодарим всех, кто уже оказывает гуманитарную помощь Украине, и просим других присоединиться. Мы также будем сотрудничать в наших усилиях по укреплению демократической устойчивости и защите прав человека в Украине и соседних странах, – подчеркнули в Большой семерке.

Там пообещали продолжить свои усилия по поддержке Украины в защите ее сетей от киберинцидентов.

– Готовясь к любому злонамеренному киберответу со стороны России на предпринятые нами действия, мы предпринимаем шаги по повышению устойчивости инфраструктуры в наших странах путем укрепления нашей скоординированной киберзащиты и повышения нашей общей осведомленности о киберугрозах. Мы также будем работать над привлечением к ответственности тех субъектов, которые участвуют в разрушительной, подрывной или дестабилизирующей деятельности в киберпространстве, – заявили лидеры.

Также они заверили Украину в своей поддержке и призвали Россию без дальнейших промедлений остановить военные действия и вывести войска.

В Большой семерке сказали, что “едины в нашей решимости восстановить мир и стабильность и отстаивать международное право”.

– Следуя резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 2 марта 2022 года, мы будем и впредь вместе с подавляющим большинством международного сообщества осуждать военную агрессию России и страдания и человеческие жертвы, которые она продолжает причинять, – сказано в заявлении.

G7, как уточняется, “по-прежнему потрясена и осуждает разрушительные нападения на украинское население и гражданскую инфраструктуру, включая больницы и школы”.

Там приветствуют расследование происходящего международными механизмами, в том числе – прокурором Международного уголовного суда.

– Мы будем работать вместе, чтобы поддержать сбор доказательств военных преступлений. Осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ в гуманитарном доступе со стороны российских вооруженных сил неприемлемы. Российские силы должны немедленно обеспечить безопасные пути в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города, – отметили лидеры.

В Большой семерке настаивают на том, чтобы Кремль “немедленно и без промедления” выполнил приказ Международного суда о приостановке военных действий, которые были начаты 24 февраля на территории Украины.

– Мы также призываем Россию вывести свои военные силы и технику со всей территории Украины, – сказано в заявлении.

Беларусь, в свою очередь, призывают избегать дальнейшей эскалации и воздерживаться от использования своих вооруженных сил против Украины, – так же, как и любые другие страны.