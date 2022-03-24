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Факты / Украина

Оккупанты обстреляли окрестности Вышгорода — полиция

Маліновська Ангеліна
Оккупанты обстреляли окрестности Вышгорода — полиция

Окрестности Вышгорода подверглись обстрелу со стороны российских оккупантов.

— 24 марта оккупанты из тяжелой артиллерии совершили обстрелы в направлении жилого массива окрестностей Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка. По предварительным данным, пострадавших нет, — говорится в сообщении полиции Киевской области.

На месте происшествия работают полицейские Вышгородщины и фиксируют последствия обстрелов.

Напомним, что в результате подрыва дамбы разлило реку Ирпень, воды которой доходят и до села Демидова, что в Вышгородском районе.

К слову, два дня назад в Вышгородском районе пропал журналист и фотограф Максим Левин.

Источник: Полиция Киевской области

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