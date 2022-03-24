На спутниковых снимках американской компании по космическим технологиям Maxar Technologies видно, как из-за подрыва дамбы разлило реку Ирпень.
На фото можно проследить зону затопления в районе населенного пункта Козаровичи Киевской области.
Вода достигает и села Демидово, что в Вышгородском районе.
Несколькими днями ранее в Киевском областном совете предупреждали, что уровень воды в реке Ирпень уже достиг максимально допустимого уровня, а дальнейший его рост обусловит затопление дорог и подвалов в селе.
Случилось так, потому что река Ирпень находится ниже уровня Киевского водохранилища и до подрыва подавалась туда насосами.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины еще в конце февраля сообщал о планах российских войск возобновить наступление на Киев через Полесье с помощью понтонной переправы возле Демидова через реку Ирпень.
После того, как захватчики взорвали насосную станцию в Козаровичах, где река Ирпень впадает в Киевское водохранилище, Офис генпрокурора открыл производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Согласно Уголовному кодексу, это деяние карается лишением свободы до 12 лет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 29-е сутки.
За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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