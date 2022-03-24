Окупанти обстріляли околиці Вишгорода – поліція

Околиці Вишгорода зазнали обстрілу з боку російських окупантів.

– 24 березня окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрямку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку. За попередніми даними, постраждалих немає, – йдеться у повідомленні поліції Київської області.

На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, що в результаті підрива дамби розлило річку Ірпінь, води якої сягають й села Демидова, що у Вишгородському районі.

До речі, два дні тому у Вишгородському районі зник журналіст та фотограф Максим Левін.

Джерело: Поліція Київської області