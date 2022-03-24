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Факты / Украина

Российский вертолет уничтожил своих же солдат на Харьковщине — Синегубов

Илья Нежигай редактор ленты
російські вертольоти

Российский военный вертолет обстрелял свои позиции в Малой Рогани на Харьковщине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Утром российский вертолет “качественно отработал” свои же позиции, уничтожив огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани, — написал Олег Синегубов.

Он добавил, что обстрел по Харькову из артиллерии и РСЗО шел именно с тех позиций, которые обстрелял российский вертолет.

— Надеемся, что это не последний случай “самоуничтожения” российских оккупантов, — добавил глава Харьковской ОВА.

Огонь по своим для россиян не является чем-то особенным. Ранее Олег Синегубов сообщал, что российские войска готовят провокацию, в рамках которой будет атакована территория России, включая гражданские объекты, в чем потом планируется обвинить Вооруженные силы Украины. Глава Харьковской ОВА сообщил, что подобные действия ВС РФ направлены исключительно на дискредитацию Украины и ВСУ.

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Источник: Олег Синегубов

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Фото: Depositphotos

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