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Факти / Україна

Російський вертоліт знищив своїх же солдатів на Харківщині – Синєгубов

Ілля Нежигай редактор стрічки
російські вертольоти

Російський військовий вертоліт обстріляв свої позиції у Малій Рогані на Харківщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Російські окупанти на Харківщині зазнали чергового фіаско. Причому, від самих себе. Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ у Малій Рогані, – написав Олег Синєгубов.

Він додав, що обстріл Харкова з артилерії та РСЗВ йшов саме з тих позицій, які обстріляв російський вертоліт.

– Сподіваємось, що це не останній випадок “самознищення” російських окупантів, – додав голова Харківської ОВ.

Вогонь по своїх для росіян не є чимось особливим. Раніше Олег Синєгубов повідомляв, що російські війська готують провокацію, в рамках якої буде атакована територія Росії, включно з цивільними об’єктами, в чому потім планується звинуватити Збройні сили України. Глава Харківської ОВА повідомив, що подібні дії ЗС РФ спрямовані виключно на дискредитацію України та ЗСУ.

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Джерело: Олег Синєгубов

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Фото: Depositphotos

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