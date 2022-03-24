Зеленский объяснил, почему в руках России нет ничего украинского

ВСУ и простые украинцы противостоят российским захватчикам, поэтому неправильно говорить, что какие-то территории Украины оказались в руках РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

– Очень важно быть максимально четкими в формулировках и понимании ситуации. В руках России нет ничего украинского. Да, они захватили некоторые территории, оккупировали наши украинские населенные пункты, как настоящие ядерные террористы захватили Запорожскую и Чернобыльскую АЭС, чтобы шантажировать мир, но все это им не принадлежит, потому что украинцы сопротивляются, – объяснил глава государства.

По его словам, все украинцы сплотились, сдерживая жесточайшую со времен Второй мировой войны агрессию.

– Люди выходят на протесты в оккупированных городах, под пулями срывают российские флаги и противостоят оккупации. Повсюду украинцы демонстрируют поразительную силу духа, противостоящую силе оружия, ракетным и авиаударам, постоянным бомбардировкам и т. п., – отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что весь цивилизованный мир в конечном итоге объединится с Украиной, чтобы остановить войну в Европе.