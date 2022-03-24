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Факти / Україна

Зеленський пояснив, чому в руках Росії немає нічого українського

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

ЗСУ та прості українці чинять шалений опір російським загарбникам, тому неправильно говорити, що якісь території України опинилися в руках РФ, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

– Дуже важливо бути максимально чіткими у формулюваннях і у розумінні ситуації. В руках Росії немає нічого українського. Так, вони захопили деякі території, окупували наші українські населені пункти, як справжні ядерні терористи захопили Запорізьку і Чорнобильску АЕС, щоб шантажувати світ, але все це їм не належить, бо українці чинять опір, – пояснив глава держави.

За його словами, всі українці згуртувалися, стримуючи найжорстокішу з часів Другої світової війни агресію.

– Люди виходять на протести в окупованих містах, під кулями зривають російські прапори і протистоять окупації. Всюди українці демонструють вражаючу силу духу, яка протистоіть силі зброї, ракетним і авіаударам, постійним бомбардуванням тощо, – наголосив Зеленський.

Він також висловив сподівання, що весь цивілізований світ зрештою об’єднається з Україною, щоб разом зупинити війну в Європі.

– Я часто кажу це всім світовим лідерам: Україна наразі – це форпост цієї війни, який стримує агресора. Але Путін не зупиниться на цьому і піде далі, це треба розуміти всім європейцям, всім лідерам Європи і світу. Безкарність злочинної діяльності породжує ілюзію того, що хтось може змінити світовий порядок, що правом сили можна попрати силу права, – підсумував президент.

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Фото: Офіс президента

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