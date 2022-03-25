Джонсон “откровенно” поговорил с Цзиньпином об Украине

Премьер-министр Британии Борис Джонсон провел с председателем КНР Си Цзиньпином “откровенный” разговор об Украине. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщается в заявлении Даунинг-стрит.

– Лидеры обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуацию в Украине. Это был честный и откровенный разговор, который продолжался почти час. Они договорились поговорить снова в ближайшее время, – сказано в сообщении.

В то же время государственное китайское агентство Синьхуа сообщает, что Си Цзиньпин сказал Джонсону, что его страна сыграет “конструктивную роль” в восстановлении мира в Украине.

– Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию КНР. Он подчеркнул, что мировому сообществу следует продвигать мирные переговоры, чтобы создать условия для политического разрешения вопроса, а также возвращения мира в Украину. Китайская сторона по-прежнему готова играть в этом отношении конструктивную роль, – говорится в заявлении.

Ранее США предупредили Китай о последствиях помощи для российского бизнеса, который попал под санкции.

Также президент США Джо Байден провел с лидером Китая почти двухчасовой телефонный разговор, в котором рассказал о последствиях для Пекина в случае помощи РФ в войне, которую она развязала против Украины.

На днях в Белом доме сообщили, что не фиксировали фактов передачи Китаем гуманитарной или военной помощи России после разговора лидеров США и КНР.