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Факти / Світ

Джонсон “відверто” поговорив із Цзіньпіном про Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон провів із головою КНР Сі Цзіньпіном “відверту” розмову про Україну. Про це у п’ятницю, 25 березня, повідомляється у заяві Даунінг-стріт.

– Лідери обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема ситуацію в Україні. Це була чесна і відверта розмова, яка тривала майже годину. Вони домовилися поговорити знову найближчим часом, – йдеться у повідомленні.

Водночас державне китайське агентство Сіньхуа повідомляє, що Сі Цзіньпін сказав Джонсону, що його країна зіграє “конструктивну роль” у відновленні миру в Україні.

– Сі Цзіньпін виклав важливу позицію КНР. Він наголосив, що світовій спільноті варто просувати мирні переговори, щоб створити умови для політичного вирішення питання, а також повернення миру в Україну. Китайська сторона, як і раніше, готова грати у цьому конструктивну роль, – йдеться у заяві.

Раніше США попередили Китай про наслідки допомоги російському бізнесу, який потрапив під санкції.

Також президент США Джо Байден провів із лідером Китаю майже двогодинну телефонну розмову, в якій розповів про наслідки для Пекіна у разі допомоги РФ у війні, яку вона розв’язала проти України.

Днями у Білому домі повідомили, що не фіксували фактів передавання Китаєм гуманітарної чи військової допомоги Росії після розмови лідерів США та КНР.

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Фото: Depositphotos

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