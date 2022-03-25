Учащаются случаи перехода российских военнослужащих на сторону Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

– Все больше российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина, – говорится в сообщении.

Также ГУР Минобороны опубликовало видео с российским военным, который рассказал, что после того, как попал на территорию Украины, решил не выполнять преступных указов Путина.

— К вам обращается русский офицер. 24 февраля я и моя рота зашли на территорию независимой Украины, выполняя преступный приказ диктатора Путина. Я понял, что нас здесь с цветами никто не ждал как освободителей. А напротив — нас проклинали и называли фашистами, — сказал военный.

По его словам, 27 февраля он и его рота с помощью сотрудников СБУ перешли на сторону Украины “с целью действительно защитить народ от фашистов”.

Российский военный сказал, что высшее военное руководство Украины разрешило создать отдельный легион и призвал своих соотечественников присоединятся к рядам легиона Свобода России.

Фото: Генштаб ВСУ