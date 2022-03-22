Российский солдат сдал танк за вознаграждение, после войны получит $10 тыс. – советник главы МВД

Российские военные сдаются вместе с техникой, потому что не хотят ни умирать в Украине на поле боя, ни возвращаться домой, где ожидает расстрел. Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив рассказал историю солдата, сдавшего ВСУ танк за вознаграждение.

По его словам, Нацполиция идентифицирует украинские номера, которыми пользуются россияне, и регулярно посылает на них СМС с информацией, как сдаться в плен и сдать технику.

– Несколько дней назад нам позвонил по телефону Миша. Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место, куда подъехать. Из дрона убедились, что он сам, и это не засада. После этого спецназовцы его задержали, – написал Андрусив в соцсети.

Этот солдат рассказал, что из экипажа танка остался один, остальные сбежали домой. Он побоялся вернуться, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери, а еды у него почти не осталось.

Сдавшись вместе с танком, этот Миша получил очень комфортные условия содержания с телевизором, телефоном, кухней и душем, а после войны также получит $10 тыс. и возможность подать документы на гражданство.

Фото: ГУР Міноборони