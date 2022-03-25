Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 29 день війни
Вбили Вбили
128 дітей
Поранили Поранили
>172 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Російські військові все частіше переходять на бік України – розвідка

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російські військові все частіше переходять на бік України – розвідка

Частішають випадки переходу російських військовослужбовців на бік України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна, – йдеться у повідомленні.

Також ГУР Міноборони опублікувало відео з російським військовим, який розповів, що після того, як потрапив на територію України, вирішив не виконувати злочинних указів Путіна.

– До вас звертається російський офіцер. 24 лютого я та моя рота зайшли на територію незалежної України, виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна. Я зрозумів, що нас тут із квітами ніхто не чекав як визволителів. А навпаки – нас проклинали і називали фашистами, – сказав військовий.

За його словами, 27 лютого він та його рота за допомогою співробітників СБУ перейшли на бік України “з метою дійсно захистити народ від фашистів”.

Російський військовий сказав, що вище військове керівництво України дозволило створити окремий легіон і закликав своїх земляків приєднатися до лав легіону Свобода Росії.

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка