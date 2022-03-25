Частішають випадки переходу російських військовослужбовців на бік України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна, – йдеться у повідомленні.

Також ГУР Міноборони опублікувало відео з російським військовим, який розповів, що після того, як потрапив на територію України, вирішив не виконувати злочинних указів Путіна.

– До вас звертається російський офіцер. 24 лютого я та моя рота зайшли на територію незалежної України, виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна. Я зрозумів, що нас тут із квітами ніхто не чекав як визволителів. А навпаки – нас проклинали і називали фашистами, – сказав військовий.

За його словами, 27 лютого він та його рота за допомогою співробітників СБУ перейшли на бік України “з метою дійсно захистити народ від фашистів”.

Російський військовий сказав, що вище військове керівництво України дозволило створити окремий легіон і закликав своїх земляків приєднатися до лав легіону Свобода Росії.

Фото: Генштаб ЗСУ