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Факты / Украина

С начала вторжения РФ в Украине задержали более 350 диверсантов – СБУ

Валентина Летяк редактор ленты
сбу

Сотрудники СБУ с 24 февраля, то есть с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, ликвидировали более 20 ДРГ и задержали более 350 диверсантов.

Работа по разоблачению агентов российских спецслужб продолжается. Нейтрализованы также попытки страны-агрессора переправить в Украину боевиков с Ближнего Востока. В частности, СБУ задержала лицо, занимавшееся подбором и вербовкой наемников для армии РФ.

Только за последние несколько дней в Киеве уничтожена российская диверсионная группа, которая выдавала себя за подразделение территориальной обороны, разоблачены более 10 шпионов, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области.

Также спецслужбы задержали российских агентов, которые собирали данные о радиоэлектронной борьбе и беспилотниках украинских военных подразделений, а в Запорожье – нейтрализовали попытки оккупантов провести так называемую федерализацию через вхождение агентов в местные органы власти.

Кроме того, при содействии СБУ заблокированы 89 Youtube-каналов российских СМИ и кремлевских пропагандистов, тысячи аккаунтов в соцсетях, через которые распространялась дезинформация или передавались данные о дислокации и перемещении ВСУ.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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