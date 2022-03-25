Від початку вторгнення РФ в Україні затримали понад 350 диверсантів – СБУ

Співробітники СБУ з 24 лютого, тобто з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ліквідували більше ніж 20 ДРГ та затримали понад 350 диверсантів.

Робота з викриття агентів російських спецслужб триває. Нейтралізовано також спроби країни-агресора переправити до України бойовиків з Близького Сходу. Зокрема, СБУ затримала особу, яка займалась підбором і вербуванням найманців для армії РФ.

Лише за останні декілька днів у Києві знищено російську диверсійну групу, яка видавала себе за підрозділ територіальної оборони, викрито більше 10 шпигунів, причетних до воєнних злочинів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також спецслужби затримали російських агентів, які збирали дані про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники українських військових підрозділів, а у Запоріжжі – нейтралізували спроби окупантів провести так звану федералізацію через входження агентів до місцевих органів влади.

Окрім того, за сприяння СБУ заблоковано 89 Youtube-каналів російських ЗМІ та кремлівських пропагандистів, тисячі акаунтів у соцмережах, через які поширювалася дезінформація чи передавалися дані про дислокацію і переміщення ЗСУ.