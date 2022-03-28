Как регулируются трудовые отношения между работодателями и наемными работниками во время действия военного положения, объяснили юристы кадрового портала grc.ua.

— Работодатель в период военных действий освобождается от выплаты заработной платы в случае невозможности ее осуществить, при этом он будет обязан произвести оплату труда по завершении военного положения за все сроки таких задержек, — отмечают специалисты.

По их словам, такая норма закреплена вступившим в силу 24 марта 2022 года законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, которым закрепляются новые условия отношений между работниками и работодателями во время войны.

Закон будет действовать в течение военного положения, то есть по меньшей мере до 24 апреля 2022 года. После отмены военного положения он утратит свою силу.

Основные положения закона о трудовых положениях на период военного положения:

и работодатель, и работник могут приостановить действие трудового договора, что не влечет прекращения трудовых отношений, то есть увольнения. В этом случае работодатель не обязан выплачивать зарплату и другие компенсации работнику. Такие обязательства на время приостановки действия трудового договора полностью ложатся на страну-агрессора;

что не влечет прекращения трудовых отношений, то есть увольнения. В этом случае работодатель не обязан выплачивать зарплату и другие компенсации работнику. Такие обязательства на время приостановки действия трудового договора полностью ложатся на страну-агрессора; работодатель имеет право расторгнуть трудовое соглашение (т.е. уволить работника), если предприятие ликвидировано, уничтожены мощности и имущество в результате боевых действий. Об этом увольнении работник предупреждается не позднее чем за 10 дней. Ему также выплачивается пособие в размере не менее среднего месячного заработка;

(т.е. уволить работника), если предприятие ликвидировано, уничтожены мощности и имущество в результате боевых действий. Об этом увольнении работник предупреждается не позднее чем за 10 дней. Ему также выплачивается пособие в размере не менее среднего месячного заработка; работодатель имеет право уволить сотрудников, лишившихся трудоспособности в период военного положения (например, в период заболеваемости или получения инвалидности). Также могут уволить и тех, кто находился или ушел в отпуск с сохранением заработной платы (кроме декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком);

в период военного положения (например, в период заболеваемости или получения инвалидности). Также могут уволить и тех, кто находился или ушел в отпуск с сохранением заработной платы (кроме декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком); в случае переезда сотрудника в другую местность (например, в более безопасный город) работодатель не имеет права уволить такого сотрудника, но он имеет право временно взять нового сотрудника на это рабочее место на период отсутствия сотрудника;

(например, в более безопасный город) работодатель не имеет права уволить такого сотрудника, но он имеет право временно взять нового сотрудника на это рабочее место на период отсутствия сотрудника; работодатель имеет право перевести сотрудника без его согласия на новую должность или рабочее место. Такая должность может отличаться от профильной должности сотрудника. В случае, если такой перевод может угрожать жизни сотрудника (находится в зоне боевых действий) и если такой перевод противопоказан по состоянию его здоровья, работодатель не имеет права переводить сотрудника без его согласия. Оплата труда в случае перевода должна производиться за выполненную работу, но не быть ниже среднего заработка по предыдущей работе;

на новую должность или рабочее место. Такая должность может отличаться от профильной должности сотрудника. В случае, если такой перевод может угрожать жизни сотрудника (находится в зоне боевых действий) и если такой перевод противопоказан по состоянию его здоровья, работодатель не имеет права переводить сотрудника без его согласия. в случае перевода должна производиться за выполненную работу, но не быть ниже среднего заработка по предыдущей работе; работник имеет право расторгнуть трудовое соглашение, не отрабатывая и не предупреждая работодателя за две недели , как это указано в КЗоТе Украины. Достаточно написать заявление и указать желаемую дату расторжения трудовых отношений. Такое правило касается непосредственно тех городов, где происходят боевые действия. Исключение составляют работники, выполняющие стратегически важные задачи или работу, которая достаточно важна для общества в период военного положения или боевых действий;

, как это указано в КЗоТе Украины. Достаточно написать заявление и указать желаемую дату расторжения трудовых отношений. Такое правило касается непосредственно тех городов, где происходят боевые действия. Исключение составляют работники, выполняющие стратегически или работу, которая достаточно важна для общества в период военного положения или боевых действий; ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 24 календарных дня . Тем не менее, новым законом на период военного положения работодателю разрешено отказать работнику в предоставлении отпуска, если работник задействован в работах на объектах, относящихся к критической инфраструктуре. Можно взять отпуск без сохранения заработной платы, а также отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком до трех лет;

. Тем не менее, новым законом на период военного положения работодателю разрешено отказать работнику в предоставлении отпуска, если работник задействован в работах на объектах, относящихся к критической инфраструктуре. Можно взять отпуск без сохранения заработной платы, а также отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком до трех лет; при заключении нового трудового договора (трудоустройство на новое место работы) работодатель имеет право назначить испытательный срок для любых видов профессий;

для любых видов профессий; на период военного времени или период замещения временно отсутствующего работника работодатели могут заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры;

работодатель имеет право вовлекать женщин в тяжелые работы и работы с вредными условиями труда, в подземные работы, в ночное время, сверхурочные работы в выходные, праздничные и нерабочие дни с их согласия. Исключение составляет беременные женщины и женщины, имеющие детей до одного года. Без крайней необходимости не вовлекаются в ночное время также лица с инвалидностью, которым противопоказана такая работа по медицинским рекомендациям;

и работы с вредными условиями труда, в подземные работы, в ночное время, сверхурочные работы в выходные, праздничные и нерабочие дни с их согласия. Исключение составляет женщины и женщины, имеющие детей до одного года. Без крайней необходимости не вовлекаются в ночное время также лица с инвалидностью, которым противопоказана такая работа по медицинским рекомендациям; нормирование рабочего времени на период военного положения может быть увеличено до 60 часов. Тем работникам, кто работал в режиме сокращенного графика по состоянию здоровья, рабочее время может быть увеличено до 50 часов в неделю. Время начала и завершения ежедневной работы определяется работодателем;

работодатель может также установить шестидневную рабочую неделю по решению военного командования вместе с военными администрациями.

Отмечается также, что продолжительность еженедельного отдыха (т.е. выходных) работодатель может сократить до 24 часов. Отменяются также на период военного положения нормы, согласно которым работники имели право на сокращенный рабочий день в канун праздничных, нерабочих и выходных дней, а также дополнительные выходные в праздничные дни и нерабочие дни.

Источник: grc.ua