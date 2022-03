Предотвратить ядерную аварию: в Украину прибыл директор МАГАТЭ

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину, чтобы начать предоставление срочной технической помощи для безопасности ядерных объектов страны. Об этом он сообщил в Twitter.

Цель визита Гросси – оперативная поддержка безопасности ядерных объектов Украины, включающая отправку экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты и перевозку оборудования для мониторинга и аварийной помощи.

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg‘s mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji

