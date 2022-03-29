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Факты / Украина

Предотвратить ядерную аварию: в Украину прибыл директор МАГАТЭ

Валентина Летяк редактор ленты
Директор МАГАТЕ

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину, чтобы начать предоставление срочной технической помощи для безопасности ядерных объектов страны. Об этом он сообщил в Twitter.

Цель визита Гросси – оперативная поддержка безопасности ядерных объектов Украины, включающая отправку экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты и перевозку оборудования для мониторинга и аварийной помощи.

 

– Военный конфликт подвергает беспрецедентной опасности украинские АЭС и другие объекты с радиоактивными материалами. Мы должны принять срочные меры, чтобы убедиться, что они могут продолжать работать безопасно, а также уменьшить риск ядерной аварии, которая может оказать серьезное влияние на здоровье и окружающую среду как в Украине, так и за ее пределами, – отметил директор МАГАТЭ.

На этой неделе Гросси посетит одну из атомных электростанций Украины.

По его словам, МАГАТЭ разработало конкретные и детальные планы оказания помощи Украине, которые включают 15 ядерных энергетических реакторов на четырех станциях, а также Чернобыльскую АЭС, где расположены объекты обращения с радиоактивными отходами после аварии 1986 года.

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Фото: RafaelMarianoGrossi

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