Украина требует от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и ввести туда специальную миссию.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, это необходимо для устранения риска повторения Чернобыльской аварии в результате действий российских оккупационных войск.

– Оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения и Чернобыльскую атомную электростанцию. Существует очень серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком атомной электростанции после ее взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению им не только Украины, но и других стран Европы, – подчеркивает Ирина Верещук.

Министр отмечает: оккупанты игнорируют эти угрозы и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов близко к атомной станции.

– Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируется российскими оккупантами через город Припять в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем Припяти городе Чернобыль, также расположенном на незначительном расстоянии от АЭС. Сейчас там – сотни тонн боеприпасов, – отмечает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Глава ведомства обращает внимание мирового сообщества на то, что в последнее время российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы, что повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке.

– Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно, – добавляет Ирина Верещук.

Министр подчеркивает, что очень серьезные последствия могут иметь и вспыхнувшие в зоне отчуждения пожары, контроль и тушение которых невозможны в полном объеме из-за захвата зоны оккупационными войсками РФ.

– В результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые ветер может перенести на значительные расстояния, что чревато радиацией не только в Украине, но и в других европейских странах. Потеря контроля над зоной отчуждения и невозможность полноценного тушения пожара может угрожать радиационным объектам на этой территории, – отметила министр.

Поэтому, отмечает Ирина Верещук, безответственные и непрофессиональные действия российских военных представляют очень серьезную угрозу не только Украине, но и сотням миллионов европейцев.

Российско-оккупационные войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС вечером 24 февраля, в первый день полномасштабной войны в Украине.

После нарушения верхнего слоя почвы движением большого количества тяжелой военной техники в зоне отчуждения начались колебания уровня радиации.

А уже 25 февраля на постах мониторинга зоны отчуждения Чернобыльской АЭС зафиксирован рост мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.

В настоящее время в зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий вспыхнул 31 пожар – горят более 10 тыс. га лесов. Это чревато радиацией в Украине, Беларуси и странах Евросоюза.

Напомним, что за ситуацией в городах страны можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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