Будьте достойны подвигов во имя свободы: Зеленский обратился к европейцам в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе в четверг, 31 марта, призвал европейцев “быть достойными подвигов во имя свободы”.

Он отметил, что немногие на Западе ожидали, что наши люди смогут так долго сопротивляться российской агрессии.

– Но мы выстояли. Мы защищаем нашу свободу, восхищая мир мужеством украинских героев, наших ВСУ и всех граждан, которые не сдаются, – сообщил Зеленский.

Он вновь напомнил западным партнерам об осажденном российскими захватчиками Мариуполе, который был крупным и развитым городом, но теперь он на 90% разрушен.

– Умерли тысячи мариупольцев – людей хоронят прямо в городе, в дворах многоэтажек, точнее – того, что осталось от многоэтажек. Более трех недель Мариуполь в полной блокаде. РФ закрыла все въезды в город, заблокирован подход из моря. Там нет ничего – ни еды, ни воды, ни лекарств. Нет жизни, – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский уточнил, что ежедневно власти пытаются сделать все, чтобы заработал гумкоридор из Мариуполя и удалось спасти мирных жителей, которые остаются в городе – женщин, детей, людей старшего возраста, – однако россияне не выпускают людей на свободные от агрессоров территории и не допускают гуманитарную помощь в сам город.

– Сегодня это самое страшное место в Европе. Там ад. Катастрофа, о которой все знают, весь мир. Но ни у кого нет достаточной решительности, чтобы остановить катастрофу в этом городе и других городах нашего государства, – сообщил президент.

Он отметил, что есть два мира: мир защитников Мариуполя, которые отказались уходить из города и борются за свободу, за демократию, без надежды на закрытое небо или другую помощь, а также мир тех, кто настолько привык к своей свободе, что не замечает, чего она стоит, и думает лишь о том, сколько денег потеряет от отказа от работы на российском рынке.

– Давайте все в Европе будем достойны тех подвигов, которые совершают украинцы в войне за свободу, свободную Европу и против тирании – против России. Мы благодарны вам за поддержку, которую вы уже предоставили. Бельгия одной из первых предоставила нам помощь и мы никогда этого не забудем. Вы приютили наших граждан. Но вы, как сердце Европы, можете вдохновить других европейцев сделать больше, чтобы выгнать оккупантов и восстановить драгоценный мир, – резюмировал президент Украины.

Он подчеркнул, что каждый в Европе знает, что может сделать, чтобы помочь: “Оружие, санкции, членство в ЕС – и уже скоро будущее отблагодарит вас”.